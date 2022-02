ZAŠTO SU KLADIONICE POTCENILE NOVAKA? Objavljene kvote za Rolan Garos, a svi se i dalje pitaju JEDNO!

Ipak, on je i dalje prvi reket sveta bez obzira na sve okolnosti.

Teniska javnost sigurno je u januaru 2022. godine bila i te kako u žiži pažnje cele planete, najpre zbog deportacije Novaka Đokovića, a potom i neverovatnog povratka i trijumfa njegovog "ljutog rivala" na Australijan openu Rafaela Nadala.

Kako to obično biva, sada svi pričaju o tome da li će najbolji na svetu, a to je trenutno Novak, igrati na Rolan Garosu, drugom grend slemu u sezoni. To su iskoristile i svetske kladionice koje su danas objavile preliminarne kvote za osvajanje turnira u Parizu koji počinje 22. maja i traje do 5. juna.

Ipak, pored svega, najpre treba reći da je još uvek pod znakom pitanja učešće Novaka Đokovića, pre svega zbog pravila oko nevakcinisanih igrača u Francuskoj, pa stoga se ne zna da li će Srbin braniti titulu koju je osvojio prethodne godine.

Kada pogledamo sa te strane, možda Novak i ne bi trebalo da bude favorit, zbog nepoznanice hoće li igrati ili ne, ali, prema kladionicama Đoković je drugi favorit.

Ako je verovati svetskim kladionicama, Rafael Nadal će spojiti dve grend slem titule, pošto je prvi favorit u Parizu. Doduše, Španac nije daleko ispred Novaka, ali su praktično njih dvojica teniseri za koje se veruje da će odrediti pobednika. Na Nadala je prosečna kvota 2.50, a na Đokovića 3.25.

U vrhu je još Stefanos Cicipas sa kvotom 7.00, sledi Dominik Tim sa kvotom 12.00, Aleksandar Zverev sa kvotom 17.00, a veliko iznenađenje predstavlja visok plasman "bejbi Nadala" Španca Karlosa Alkaraza koji je šesti sa kvotom 21.00.

Pomalo je iznenađujuće da je Danil Medvedev, čovek koji je na drugom mestu ATP liste, a ujedno i finalista poslednja dva grend slema tek sedmi favorit sa prosečnom kvotom - 26.

Treba napomenuti i da su kvote podložne promenama i zavisiće pre svega od forme tenisera, ali svakako i od toga da li će Novaku Đokoviću biti dozvoljeno da učestvuje, preneo je "Kurir".

Srpski teniser i aktuelni prvi reket sveta, Novak Đoković, izborom da se ne vakciniše rizikuje nastavak trke za najboljeg tenisera ikada.

Naime, Đokoviću neće biti dozvoljeno da se takmiči na Rolan Garosu ukoliko se ne odluči na imunizaciju, nakon što je vlada pooštrila ograničenja zbog korona virusa.

Prema novom pravilniku, koji će stupiti na snagu 15. februara, potvrda o preležanom korona virusu – koja trenutno služi Đokoviću da uđe u zemlju i prisustvuje Otvorenom prvenstvu Francuske – važiće do četiri meseca, prenosi "Šengenvizainfo".

Takve mere smanjuju Đokovićeve šanse da se nađe na Rolan Garosu, iz razloga što je poznato da je bio pozitivan na korona-virus sredinom decembra. Do 22. maja, kada je zvanično planirano da se održi Otvoreno prvenstvo Francuske, Đokoviću će isteći potvrda o preležanom virusu, a on bi mogao da se u Parizu nađe samo ako odluči da se vakciniše ili ponovo bude pozitivan na virus u ovom roku.

Kako je saopštilo francusko Ministarstvo sporta, za Đokovićev slučaj neće biti izuzetaka, jer se uslov vakcinacije odnosi na sve građane i putnike.

- Ovo će važiti za sve koji su gledaoci ili profesionalni sportisti, do daljnjeg. Što se Rolan Garosa tiče, to je u maju. Situacija se može promeniti između sada i tada i nadamo se da će biti povoljnija. Videćemo, ali jasno je da nema izuzetaka, saopštili su iz Ministarstva sporta.

Podsetimo, Đoković je deportovan iz Australije i zabranjeno mu je da igra na Australijan openu jer nije ispunio kriterijume za vakcinaciju protiv korona-virusa u toj zemlji. Novakov sledeći turnir, u Dubaiju, zakazan je za 21. februar. Da bi prisustvovao ovom događaju, on će morati da dobije negativan PCR test pre ulaska u Ujedinjene Arapske Emirate.

Francuske vlasti nameću stroga pravila za nevakcinisane pojedince, koji su obavezni da se podvrgnu desetodnevnom karantinu po ulasku u zemlju, a takođe im nije dozvoljeno da uđu u bilo koje objekte tokom slobodnog vremena.

