SERVIRALI DO BESVESTI! PAO NESTVARAN REKORD! Amerikanci odigrali najduži taj-brejk u istoriji tenisa!

Američki teniseri Džon Izner i Rajli Opelka ispisali su istoriju na ATP turniru serije 250 u Dalasu - odigrali su najduži taj-brejk ikada!

Opelka je u neverovatnom meču savladao Iznera rezultatom 7:6, 7:6 i plasirao se u finale turnira u Dalasu. U drugom taj-brejku Opelka je slavio sa 24:22, što rekord ATP-a.

A thing we saw in Dallas today. 🤯



Opelka closed it out 24-22 to complete the longest tiebreak in the ATP Tour era (since 1990). #DALOpen pic.twitter.com/N09GJ3Bnkv