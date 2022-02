DUBAI JE NA NOGAMA, SVI ČEKAJU NOVAKA! Sve ulaznice za prvi Đokovićev turnir u 2022. godini su rasprodate

Najbolji na svetu posle horora iz Australije ide na mesto gde će moći da razmišlja samo o tenisu.

Bliži se dan kada ćemo konačno ponovo videti Novaka Đokovića na teniskom terenu. U ponedeljak za osam dana počinje njegovo "putešestvije" u Dubaiju, što će biti njegov prvi turnir u tekućoj kalendarskoj godini, nakon svega što mu se desilo u januaru u Australiji pred prvi Grend slem.

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima neće biti ama baš nikakvih problema slične vrste i Novak će moći u potpunosti da se posveti tenisu.

A kako stvari stoje, Novak će igrati pred punim tribinama svakog dana, pošto su sve ulaznice koje su bile dostupne - rasprodate.

- Šeik Mohamed rekao je da šta god je bilo u prošlosti, tamo treba da ostane. Ali, ne pomaže ni ako se stoji u mestu. Uvek je bolje razmišljati unapred i biti pozitivan. Raduje me što je Đoković odlučio da se vrati, jer je najbolji teniser planete. On je naš nekadašnji šampion i za gradi turnir je apsolutno sjajno to što se vratio - rekao je direktor turnira, Salah Talak.

Organizatori su odlučili da ipak sa strane ostave poneku ulaznicu.

- Mada su ulaznice rasprodate, imamo još poneku koju smo sačuvali 'za svaki slučaj' - dodao je Talak.

