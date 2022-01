CEO SVET GLEDA KAKO NOVAK ODLAZI! Pojavio se snimak iz aviona: Više od 7.000 ljudi prati Đokovićev let za Dubai (FOTO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković deportovan je u nedelju rano ujutru po srednjoevropskom vremenu i primoran je da napusti Australiju.

Devetostruki i aktuelni šampion Australijan opena tretiran je kao kriminalac i tako je i izbačen iz zemlje u kojoj je doživeo neke od najblistavijih trenutaka karijere. Važnije od toga, toj zemlji je pomagao kada joj je bilo najpotrebnije i kada su je razarali veliki požari. A, svote koje je uplaćivao nisu bile male.

Ipak, Novak je posle 11 mučnih dana poslat kući, a njegov let prati ceo svet. Na sajtu "Flajt radar" svi mogu da prate putanju letelice u kojoj je Đoković sa svojim timom, Goranom Ivaniševićem i saradnicima. I to je, naravno, najpraćeniji let na sajtu!

Novak je na let od oko 14 sati krenuo u 22.30 po vremenu u Melburnu (12.30 po vremenu u Srbiji), a u Dubai bi trebalo da sleti oko 5.40 po tamošnjem vremenu (3.40 po vremenu u Srbiji). Ostaje da se vidi da li će posle toga doći kući ili će nastaviti u neku od svojih baza u inostranstvu (Španija, Francuska), mada je sigurno samo to da se neće oglašavati, što je i ranije potvrdio.

1 minute after turning on the transponder flight #EK409 is the most tracked flight on Flightradar24. Track #NovakDjokovic flight from Melbourne to Dubai athttps://t.co/NxntCDAcRn pic.twitter.com/SOyelMZEDC