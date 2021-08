UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Ljudi padaju sa aviona u letu: Vezali se za točkove letelice kako bi pobegli iz Kabula od TERORA TALIBANA (VIDEO)

Ovaj snimak su mnogi podelili, a prema rečima izraelskog novinara Amičaja Stajna, na njemu se vidi pad osoba koje su se vezale za točkove aviona.

Ukoliko se zaista radi o ljudima, ovakav pad sa ogromne visine sigurno nisu preživeli.

Dok ljudi panično pokušavaju da pobegnu iz Kabula nakon što su došli talibani, mnogi od njih tom prilikom rizikuju živote.

Unbelievable and tragic, two people who tied themselves to an airplane wheel falling from high as the aircraft takes off. Via @AsvakaNews#Afghanistan pic.twitter.com/PXAmCxautu