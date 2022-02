'Zašto, Novače?' ĐOKOVIĆ SVOJIM ODGOVOROM ŠOKIRAO NOVINARA i svi pričaju o njegovoj reakciji! (VIDEO)

Amol Radžan, novinar koji je uradio ovu svetsku ekskluzivu sa Đokovićem, ostao je u šoku posle Novakovog odlučnog odgovora na izuzetno nezgodno pitanje.

Radžan: Da li si spreman da se odrekneš prilike da, postaneš najveći teniser koji je ikada uzeo reket u ruke, statistički? Zato što imaš tako snažna osećanja po ovom pitanju?

Novak: Da.

Radžan: Ako to znači da ćeš propustiti Rolan Garos, Vimbldon... Da li je to cena koju si spreman da platiš?

Novak: Da, spreman sam da platim tu cenu.

Radžan: Zašto Novače, zašto?!

Novak: Zato što mi odlučivanje o sopstvenom telu važnije od bilo čega.

@amolrajan : Ultimately, are you prepared to forego the chance to be the greatest player that ever picked up a racquet, statistically, because you feel so strongly about this jab?’#Djokovic : Yes.@amolrajan : Why, Novak, Why ?😂



📽️: @BBCNews pic.twitter.com/xn4s377Wr0