Nakon meča Novak se zahvalio publici na fantastičnim reakcijama za vreme njegovog meča, a zatim im je posvetio i posebnu pažnju na Tviteru.

- Nisam mogao tražiti bolji prijem na terenu - napisao je on.

Couldn’t have asked for a better reception back on court 🙏🏼 #DDFTennis #NoleFam



📸: Karim Sahib pic.twitter.com/fEhcyYBCfD