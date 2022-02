'ZNAM DA ĆE MI NOVAK ČESTITATI' Medvedev o potencijalnom preuzimanju prvog mesta: Prvo to moram da uradim, a to je najteži deo!

Danilu Medvedevu su ostala još četiri koraka do ATP prestola, na kojem je već 361 nedelju Novak Đoković.

Rus je prvi lako napravio, pobedom nad Francuzem Benoom Perom, na startu turnira u Akapulku (serija 500) sa 6:3, 6:4. NAredni rival mu he Pablo Anduhar, a ako preskoči i treću prepreku, u polufinalu bi trebalo da se sretne sa svojim "dželatom" iz Melburna, Rafaelom Nadalom, koji je u prvom kolu "bez kapi znoja" preslišao Amerikanca Denisa Kudlu - 6:3, 6:2.

Uprkos tome što je toliko blizu željenom cilju, Rus je miran, kao da je svrgavanje "kralja" sa prestola sasvim obična stvar. Trenutno drugi igrač sveta se, tim povodom, osvrnuo i na izjave Đokovića da će mu prvi čestitati ako postane svetski "broj jedan".

- Da, čuo sam to i, znate, on uvek priča istinu. Učinio sam nešto i svi vide to, Novak uvek čestita svima - rekao je Medvedev, nastavljajući biranim rečima da govori o velikom rivalu.

- Svi smo mi takmičarski nastrojeni, nekada tokom meča može da se desi nešto sa navijačima, rivalima, sudijom, loptama... I Novak tu može nekada da reaguje ljutito. Ali otkad sam deo teniskog tura, ne mogu da se setim meča da nije čestitao, niti da je rekao nešto loše o rivalu. Siguran sam da će čestitati ako ja postanem broj 1, ali prvo to moram da uradim, a to je najteži deo.

Osvajač Ju-Es opena 2021. nikada nije bliži tome da postane najbolji na svetu.

- To više nije san, to je cilj, ove nedelje to mogu da ostvarim, ako pobedim. Ako ne osvojim titulu, to će biti moja greška - rekao je Medvedev.

