ROLAN GAROS ŽESTOKO PONIZIO ĐOKOVIĆA: Favorizovali Cicipasa pre Novaka! Potez turnira izazvao žestoku reakciju na mrežama

Iako Novak Đoković brani trofej na Otvorenom prvenstvu Francuske, organizatori su rešili da noćne mečeve na stadionu "Filip Šatrije" reklamira Stefanos Cicipas, prošlogodišnji finalista.

Francuzi su lik Cicipasa, a ne Đokovića stavili na poster za reklamu.

Takva kampanja na društvenim medijima i zvaničnom Tviter profilu turnira, nije prošla bez kritika, posebno od strane pristalica Novaka Đokovića.

🌙 At the 2022 edition of Roland-Garros, come and experience the spectacular Night sessions on Philippe-Chatrier court : https://t.co/RRYpqKaDNN



🗓 Opening of ticket sales on Tuesday 8th March at 10am!#RolandGarros pic.twitter.com/nssKhQElNG