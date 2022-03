Država je uvek tu da podrži svoje sportiste, istakao je ministar omladine i sporta tokom obilaska.

I ovog vikenda je nastavljena dugogodišnja akcija opremanja fiskulturnih sala koju sprovodi Ministarstvo omladine i sporta. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić je nastavio posete lokalnim samoupravama širom Srbije u sklopu svojih redovnih aktivnosti obilaskom škola i sportskih klubova u Sremskoj Mitrovici, Rumi i Irigu.

Osnovne škole “Triva Vitasović - Lebarnik” u Laćarku i “Zmaj Jova Jovanović” u Rumi, kao i Srednja stručna škola “Borislav Mihajlović Mihiz” u Irigu dobile su vredne komplete sportske opreme i rekvizita.

Ministar Udovičić se družio sa mladim sportistima Omladinskog fudbalskog kluba “Zeka Buljubaša” iz Ravnja, Fudbalskog kluba “Sremski vitezovi – Radnički” iz Iriga, kao i sa fudbalerima GFK “Sloven” koje je posetio u Sportskom centru “Gymnasium” u kom treniraju i svima uručio nove komplete sportske opreme.

- Nastavljamo sa akcijom opremanja fiskulturnih sala i obilaska klubova jer nam je cilj da dođemo direktno i neposredno do svih iz našeg sistema i pošaljemo poruku da nam je podjednako važan svaki grad i svaka opština i to da svako dete ima jednako najbolje uslove da zavoli sport i bude deo našeg sistema. Takođe, uvek smo tu da podržimo naše sportiste, kako novom sportskom opremom i ulaganjima u sportsku infrastrukturu, tako i kroz neposredan razgovor jer je to jedini put da potpuno razumemo njihove potrebe i timski rešimo sve izazove. Cilj nam je da motivišemo sve, posebno najmlađe čiji su nam osmesi najjača pokretačka energija, da uvrste sport u svoju svakodnevnicu i da Srbija koja sport živi i slavi u svakom svom kutku ima najbolje opremljena mesta u kojima stasavaju šampioni - zaključio je ministar Udovičić.