NEVIĐENA SCENA NA INDIJAN VELSU: Ruskinja usred meča NAPUSTILA teren(VIDEO)

Amanda Anisimova, američka teniserka poreklom iz Rusije, napustila je teren pre nego što je sudija zvanično objavila njenu predaju.

Teniserka iz Rusije je na meču protiv Kanađanke Lejle Fernandez bila na korak od trijumfa. Amanda je servirala za pobedu, međutim, rivalka uspeva da napravi brejk i kasnije stigne do izjednačenja i taj-brejka.

Fernandes u taj-brejku osvaja svih sedam poena, a očajna Anismova odlučuje da napusti teren. Rekla je sudiji da se loše oseća i da mora da ode.

Nije sačekala poslednju reč sudije, već je uzela torbu i otišla u svlačionicu.

Sudija, rivalka i navijači bili su u šoku zbog njenog neobičnog postupka.

Pogledajte kako je to izgledalo:

"Can you wait for supervisor because it's all of a sudden let's wait"



"Amanda please wait for the supervisor, thank you"



"Amanda wants to retire, she says she's really sick pls come to court asap"



*Amanda Anisimova walks off*



"OK, Layla it's finished"



😳😳😳 https://t.co/HqmYW9NnB7 pic.twitter.com/lV7NYBpsTE