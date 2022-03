ĐOKOVIĆ ĆE IGRATI NA ROLAN GAROSU: Stigla potvrda da će Novak braniti titulu u Parizu

Kao što je poznato srpski as nije vakcinisan, a Francuska je u ponedeljak ukinula gotovo sve epidemijološke mere, a potvrde o vakcinaciji više nisu obavezne, te tako nema prepreka da dvostrukog osvajača drugog grend slema u sezoni vidimo u "Bulonjskoj šumi".

- Kako stvari stoje, ništa ne stoji na putu Novaku Đokoviću da učestvuje na Otvorenom prvenstvu Francuske - rekla je Morezmo na konferenciji za medije.

Novak Djokovic and Russians given the green light to play at French Open, confirms tournament director Amelie Mauresmo https://t.co/c0XLNDP6hY via @Eurosport