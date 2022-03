HOROR! Survao se u provaliju, a usledila je scena koju nikad nećete moći da zaboravite! (VIDEO)

Danski biciklista Matijas Skjelmose zakucao se u biciklistu ispred sebe koji je pogrešio pri ulasku u krivinu na nizbrdici.

Nije uspeo da ga izbegne, pa je pao u provaliju od 15-ak metara.

Danac je itekako imao sreće jer je prošao nepovređen, a uprkos padu završio je u deset najboljih u drugoj etapi Trke oko Katalonije.

Skjelmose je odleteo preko betonske ograde nakon čega je ustao i s biciklom u rukama iznad glave vratio se na put. Pomogao mu je klupski kolega, a nesreća se dogodila na 58. kilometru 203 kilometra duge etape.

"I'm fine, just give me a bike"@skjelmose_ had a scary moment today at Volta A Catalunya! pic.twitter.com/gsCsJAVK0g