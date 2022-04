NIJE U PITANJU SLUČAJNOST? Đoković saznao kada igra u Monte Karlu i termin mu se neće svideti

Novak Đoković je u Monte Karlu, gde ga očekuje nastup na tamošnjem turniru masters serije, a danas je saznao i za koji termin je zakazan njegov prvi meč.

Konačno je došlo vreme za veliki povratak najboljeg tenisera sveta. On je ove sezone odigrao samo jedno ATP nadmetanje (u Dubaiju je ostvario svega dva trijumfa i potom izgubio), a na teren će u utorak. Ranije i nije bilo moguće, već tek kada se okončaju svi mečevi prvog kola, u kome je Novak Đoković bio slobodan.

Još juče se saznalo da će Noletov rival u drugom kolu mastersa u Monte Karlu biti Alehandro Davidovič Fokina (koji je svog prvog suparnika Markosa Đirona savladao u dva seta), a danas je postalo poznato da će njih dvojica igrati u utorak od 15 časova.

Tačnije, njihov meč je treći na programu na centralnom terenu, na kome se dueli igraju od 11 sati po srednjeevropskom vremenu, pa čim svoje mečeve okončaju Danijel Evans i Benžamin Bonzi, te Lorenco Museti i Benoa Per, na teren će srpski as i njegov španski suparnik.

Ono što može da predstavlja priličan problem za Novaka je što će se taj duel odvijati baš u vreme kada lokalni meteorolozi najavljuju velike udare vetra.

On će duvati i do 50 kilometara na sat, a ta jačina neretko dovodi i do toga da najsitnija zrnca šljaka, na kojoj se turnir i odvija, budu u vazduhu, što je svojevremeno umelo da ometa tenisere. A naročito bi moglo da ometa Novaka Đokovića, koji nosi kontaktna sočiva.

Da li su organizatori mastersa u Monte Karlu morali baš u taj termin da "stave" Noletov meč, ili su mogli i za neki kasniji, ili raniji period dana... ostaje pitanje.

Bilo kako bilo, po oblačnom danu, a vrlo vetrovitom baš oko 15 časova, Novak Đoković se vraća tenisu. Verovatno uz njegovo nadanje da se neće mučiti sa udarima vetra u Monte Karlu kao, recimo, 2012, kada je protiv Tomaša Berdiha upravo zbog problema sa šljakom i sočivima izgubio prvi set, ali potom došao do pobede (4:6, 6:3, 6:2).