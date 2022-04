TRAGEDIJA! POZNATI SPORTISTA PREMINUO U TERETANI: Nije ni slutio da radi POSLEDNJI TRENING, njegov sport je pun smrtnih slučajeva

Mekmilan je bio prepoznatljivo lice bodibildinga, a na brojnim takmičenjima na kojima se pojavljivao ostvario je zapažene rezultate.

Prema navodima medija u SAD i Bodibilding organizacije, Mekmilan je preminuo dok je trčao na traci za trčanje od posledica srčanog udara.

Sedrik je raio kao instruktor fizičke spreme u američkog vojsci, a zbog zdravstvenih problema je odlagao povratak takmičarskom bodibildingu.

On je nedavno govorio o problemima koje je imao prošle godine kada je jedva izbegao smrt.

Osvajač takmičenja "Arnold klasik" iz 2017. godine je u decembru 2021. godine imao poteškoće sa disanjem nakon što je preležao korona virus. Zbog lošeg stanja je završio u bolnici sa teškom upalom pluća.

RIP Cedric McMillan. We are very sad to report that Cedric passed away at 44 years old. GI sends condolences to friends and family during this time. Full story here: https://t.co/c1eTtMoPnc#CedricMcMillan #RIP #bodybuilding #GenerationIron pic.twitter.com/3IFgZ61cgk