SNIMAK O KOJEM PRIČA SVET: Devojka pokušala da uđe u KAVEZ sa UFC borcima, a onda je usledio ŠOK - ODLETELA JE U PUBLIKU (VIDEO)

Devojka, za koju se sumnja da je bila u alkoholisanom stanju, dobila je jednu suludu ideju na UFC spektaklu 274 - odlučila je da pokuša da uđe u kavez sa borcima.

Preskočila je ogradu i pojurila ka oktagonu, kada je krenula da se penje jedan član obezbeđenja ju je grubo odgurnuo i ona je jezivo pala sa velike visine. Pružena joj je lekarska pomoć, a onda je izbačena iz dvorane.

Nadamo se da joj ovakve gluposti više neće pasti na pamet.

Everyone, do not try rushing the cage at a UFC event pic.twitter.com/dCwfTVKdZk