ŠOK! DEVOJCI U BEOGRADSKOM KLUBU SIPALI DROGU U PIĆE: Strašna prepiska se širi mrežama - ČUVAJTE SE!

Poruka jednog mladića iz Srbije o onome što se desilo u jednom klubu uznemirila je korisnike društvenih mreža u Srbiji.

Naime, kako se može videti iz onoga što je objavio, on i drugarica bili su u izlasku, kada se desila jeziva situacija.

- Izašao sam sa drugaricom za njen rođendan u klub. Bili smo samo nas dvoje i pili tekulu, pa ne znam koja finesa je potrebna da sipaš nešto u šot čašicu. Uglavnom, neki tip se muvao oko nje, da bi se ona u jednom trenutku srušila tu, gde se ja treznim instant. Hvala obezbeđenju koje je bilo korektno i iznelo je i dobrim ljudima koji su bili za stolom pored i sačekali sa mnom taksi. Došli smo kod mene kući, jer nije bilo šanse da je ostavim negde samu. Sutradan mi je poslala poruke na Vajberu od tog lika gde smo se oboje u*rali jer se ona ne seća da mu je dala broj, posle smo videli da je ona kao zvala njegov broj na splavu, što sigurno nije svojevoljno uradila - stoji u poruci.

Nakon ove objave, javili su se i drugi ljudi koji su navodili slične primere.

- Stavili su mi u limunadu, u kafiću, bilo je osam sati uveče, na rođendanu. Bilo je potrebno oko 20 minuta da deluje - napisala je jedna korisnica.

- Meni se nešto slično desilo pre par godina. Izašla sa sestrom i popila 1 martini (?!??) Sprdnja, ko se napije od toga. Mantalo mi se, oblio me hladan znoj i uzašno mi se povraćalo. Otisle smo iz kluba odmah. Došla sam sebi posle pola sata. Uvek mi je to bilo sumnjivo - dodala je druga.

Inače, jedna od najpoznatijih droga za silovanje je GHB droga koja "briše" pamćenje, a kako su mediji letos pisali, ponovo se pojavila u Srbiji. Tada je direktor vladine Kancelarije za borbu protiv droga Milan Pekić rekao da se ova droga pojavila prvi put u Srbiji pre 10 godina, a najčešće su je donosili stranci, mahom turisti, posetioci festivala, ali se prodavala i na dark vebu.

Svetlana Vučetić Arsić, rukovodilac dnevne detoksikacione bolnice Drajzerova rekla je tada da je GHB droga bez mirisa i ukusa, i da se ne može detektovati tokom konzumacije, pa žena ne zna ni šta uzima.

- Dejstvo ove droge počinje posle pola sata. Osoba oseti mišićnu slabost, umor, nesanicu, ne znaju za sebe i to stanje može da traje osam do 12 sati. Karakteristično je to što žrtve posle ne mogu da rekonstruišu događaje koji su prethodili, ne mogu da opišu počinioca, a potom izaziva i noćne more. Žrtva se budi bez posledica, ako popiju manju dozu. Ukoliko se popije veća doza, može doći do poremećaja disanja, kome, pa i smrti! - rekla je ona.