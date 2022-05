ĐOKOVIĆ PONOVO ODUŠEVIO JAVNOST: Novak pokazao svetu zašto je Srbija zemlja košarke (FOTO)

Najbolji teniser sveta nije samo članu Efesa čestitao na MVP nagradi, već je na društvenim mrežama svima stavio do znanja da je Srbija zemlja košarke.

Naime, Nole je objavio fotografiju na kojoj se nalaze trojica naših košarkaša koji su ove sezone poneli MVP priznanja. Pored Micića, tu su Nikola Jokić (najbolji igrač NBA lige) i Miloš Teodosić (MVP Evrokupa), a mesto na slici je našao i Nikola Mirotić (MVP ligaškog dela Evrolige).

Đoković je čestitao svima i još jednom pokazao kako to rade veliki šampionu.

- Najbolji košarkaši na planeti u tri najvažnija takmičenja dolaze iz Srbije. Fantastično. Zemlja košarke. P.S Mirotić je takođe naš čovek - napisao je Nole.

. @DjokerNole on twitter talking about 🏀 & the excellence of 🇷🇸🏀 players 😁😁 pic.twitter.com/L6Mtl5BZhX