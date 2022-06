VIDEO KOJI JE OBIŠAO PLANETU: Ukrajinka leži povređena, a Ruskinja joj pritrčava u pomoć

Ruska teniserka Darija Kasatkina oduševila je svet svojim potezom tokom turnira u Berlinu. Kasatkina je voljom žreba igrala protiv Ukrajinke Angeline Kalinine. Njena pobeda na kraju je pala u drugi plan jer je uradila potez vredan divljenja.

Kalinina je tokom meča pala i tom prilikom povredila zglob. Ruskinja je reagovala i bez čekanja dotrčala do svoje klupe, uzela kesu sa ledom i otrčala do rivalke kako bi joj pomogla.

Podsetimo, ni ruski sportisti nisu izbegli sankcije zbog dešavanja u Ukrajini, pa su nacionalne selekcije izbačene sa takmičenja, a teniseri i teniserke se takmiče bez obeležja države.



Lending a helping hand 👐@DKasatkina quick to respond after Kalinina goes over on her ankle ❤️‍🩹#bett1open pic.twitter.com/dU68qGEN1W