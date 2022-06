'JA SMEM DA IGRAM, ALI NOVAK NE?!' Amerikanac jedini stao u odbranu Srbina, napao vlast zbog Đokovića: OVO JE SRAMOTA

Kako stvari stoje, čini se da će samo Novaku Đokoviću biti zabranjeno da učestvuje na ovogodišnjem US openu.

Novak Đoković je dobio loše vesti. Nije vakcinisan protiv korona virusa i zbog toga, sve je izvesnije, neće moći da nastupi na US openu u Njujorku!

Zbog toga je već propustio Australijan open, a sada bi mogao i drugi grend slem. Ipak, dok gotovo svi svetski teniseri o tome ćute, jedan Novakov kolega je ipak rešio da stane u njegovu odbranu - Amerikanac Tenis Sandgren!

Đoković je saznao da su vlasti u SAD i dalje odlučne u tome da ne menjaju uslove za ulazak u zemlju i svi neamerički državljani su dužni da tom prilikom budu vakcinisani.

Kako nema najava da će se ta odluka promeniti pre početka poslednjeg grend slema sezone (29. avgusta), postaje sve jasnije da će Đoković zbog toga što nije vakcinisan propustiti svoj drugi grend slem u sezoni.

Kako Teniska asocijacija SAD (USTA) nema nameru da traži medicinsko "izuzeće" za osvajača 20 grend slemova, Tenis Sandgren je rešio da "digne glas" i kaže šta misli o trenutnoj situaciji.

- Prilično je sramno što se Teniska asocijacija SAD (USTA) neće boriti za izuzeće Novaku. Nije ni iznenađenje što Vlada SAD nije promenila pravila. Ja mogu da igram, a on ne? Smešno - napisao je Sandgren na svom Tviter profilu.

Inače, Sandgren je poznat po tome što je jedan od retkih tenisera koji se nije vakcinisao. On je zbog toga već propustio Australijan open i nije imao nameru da tamo putuje. Ali zbog njegovog pasoša, on će na US openu moći da igra. To će moći i ruski i beloruski teniseri, za razliku od Vimbldona.

Ali Đoković na US openu, kako stvari stoje, ipak neće moći.