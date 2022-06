U periodu od 23. do 26 juna, srpska prestonica ugostiće više od 850 takmičara iz 33 zemlje sveta, a povod je - Evropsko prvenstvo za juniore i seniore do 23 godine u kajak kanu sprintu. Domaćin prvenstva je Kajaški savez Srbije, a takmičenje se ogranizuje na regatnoj stazi Savskog jezera na Adi Ciganliji.

Kajakaši će se nadmetati u dve kategorije: juniori (uzrasta od 15 do 18 godina) i mlađi seniori (uzrasta od 19 do 23 godine), a srpska ekipa već ima reputaciju favorita i to nije bez razloga. Naime, 2017. godine, kada je Beograd poslednji put bio domaćin, reprezentacija je osvojila rekordnih devet medalja – najviše u istoriji kajaka.

Predsednik kajakaškog Saveza Srbije Mirko Nišović rekao je za Pink.rs da se od ovog takmičenja očekuje dosta, posebno jer se čak po treći put organizuje u prestonici Srbije. On je dodao da je velika čast i zadovoljstvo to, što će Beograd posetiti veliki broj uspešnih sportista koji na velikim svestskim takmičenjima ostvaruju neverovatne uspehe.

- Žao mi je samo, što usled trenutne situacije u svetu, Rusija i Belorusija, koje zajedno broje preko 100 sportista neće moći da dođu. Oni su kod nas uvek dragi gosti - rekao je Nišović.

Govoreći o važnosti ovog sporta, predsednik Saveza navodi da je ovo idealna prilika da se vožnja kajakom i kanuom promovišu, kako bi klubovi širom Srbije dobili nove sportiste, i mlade naraštaje koji će krenuti koracicma sadašnjih sportista i reprezentativaca Srbije.

- Često idemo po školama u Srbiji, sa sobom nosimo Ergometre, kako bi deca mogla da steknu i stvore pravu sliku o kajaku. I dobra stvar je to, što uvek, posle promocije dobijemo novog polaznika zainteresovanog za ovaj sport - naveo je Nišović.

Kada su u pitanju očekivanja od naših sportista, Nišović ističe da se nada medaljama.

- Puno očekujemo od Zdjelara, ali on ima nesreću, jer se na ovom takmičenju neće takmičiti u sojoj disciplini. On će imati šansu da zablista posle takmičenja u Parizu, a to će biti aktielno tek 2025. godine. MOK stalno menja discipline. U Tokiju je bilo veslanje na 200 metara, a sada to nije slučaj - objasnio je Nišović.

Mišović je potom otkrio da se naši kajakaši od novembra meseca pripremaju za ovo evropsko takmičenje. Kako je i sam bio Olimpijski šampion, i trostruki prvak sveta, navodi da se na sve načine trudi da našim sportistima priušti sve ono, što je i njemu samom nedostajalo kada se aktivno bavio sportom.

- Ja sam najdalje mogao da dobacim do Neretve, Makarske ili Poreča, a oni dva puta idu u Tursku kako bi se pripremali. Tu je prisutna kompletna logistika kada su pripreme u pitanju - rekao je Nišović, pa se našalio:

- Idemo dotle da se plašimo da ih ne pokvarimo - dodao je Mišović.

Kako kaže, veliku zahvalnost duguje najpre Ministarstvu omladine i sporta, ministru Vanji Udovičiću, državi, i predsedniku Aleksandru Vučiću, bez čijeg ulaganja kajak ne bi mogao da opstane.

- Veliko hvala državi, i finansijama koje dobijamo od njih. Hvala i Adi Ciganliji, jer je zbog našeg takmičenja pomereno otvaranje kupališne sezone. Dali su nam veliko poverenje, i hvala im na tome - kaže Nišović.

