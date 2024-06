BEOGRAD JE PONOVO CENTAR EVROPE! Sutra počinje Evropsko prvenstvo u vodenim sportovima: Snage će odmeriti takmičari iz preko 40 zemalja! (FOTO)

Takmičari iz više od 40 zemalja nadmetaće se za odličja u četiri discipline na tri lokacije u Beogradu od 10. do 23. juna Evropsko prvenstvo u vodenim sportovima održaće se po prvi put u istoriji u Beogradu od 10. do 23. juna.

Takmičari iz više od 40 zemalja nadmetaće se za medalje u četiri discipline – plivanje, umetničko plivanje, skokovi u vodu i plivanje na otvorenim vodama – a evropski šampionat u Beogradu je ujedno i poslednja šansa za plivače da se domognu viza za Olimpijske igre u Parizu.

Program otvara takmičenje u umetničkom plivanju koje će se održati od 10. do 14. juna u SRC „25. maj – Milan Gale Muškatirović“, da bi dva dana kasnije, 12. juna, počelo i takmičenje u plivanju na otvorenim vodama. Ono će se sve do 15. juna održavati na najpopularnijem beogradskom letovalištu – Adi Ciganliji. Od 17. do 23. juna na programu će biti plivanje u SRC „25. maj – Milan Gale Muškatirović“, a u istom periodu će se u SC „Košutnjak“ organizovati takmičenje u skokovima u vodu.



Beograd će od 26. juna do 6. jula biti i domaćin Evropskog prvenstva u vodenim sportovima za masters kategoriju. Veterani vodenih sportova nadmetaće se u pomenutim disciplinama, s dodatkom takmičenja u vaterpolu, koje će se održati od 26. juna do 3. jula u SC Novi Beograd „11. аpril“. U tom istom periodu, veterani će se nadmetati u plivanju u SRC „25. maj – Milan Gale Muškatirović“.

Takmičenje u skokovima u vodu će se održati u SC „Košutnjak“ od 28. juna do 3. jula, dok je umetničko plivanje na programu od 29. juna do 3. jula u SRC „Tašmajdan“. Poslednja tri dana takmičenja (4-6. jul) rezervisana su za plivanje na otvorenim vodama na Adi Ciganliji.

Ukupno će biti više od 2.000 učesnika, a sportisti će odmeravati snage u devet disciplina na četiri lokacije. Oni će se boriti za zlatna, srebrna i bronzana odličja sa tradicionalnim srpskim motivima u domaćoj proizvodnji koja će biti dodeljivana najuspešnijima tokom čak 73 ceremonije.

„Veoma smo počastvovani što ćemo biti domaćini jednog ovakvog skupa, koji po značaju i veličini svakako ulazi u red najvećih sportskih takmičenja ikada održanih u Srbiji. Tokom prethodnih meseci smo naporno radili na obnovi postojeće infrastrukture. Trudili smo se da sportistima omogućimo najbolje moguće uslove i verujemo da će iz naše zemlje poneti ne samo medalje, već i najbolje utiske i želju da se ponovo vrate u Beograd“, istakao je Nemanja Svjetličić, izvršni direktor Evropskog prvenstva u vodenim sportovima, na konferenciji za medije u Sava centru uoči početka takmičenja.

Celokupna organizacija trajala je svega šest meseci, a to je, prema mišljenju Snežane Žugić, predsednice Plivačkog saveza Srbije, veliki podvig, pogotovo ako se uzme u obzir da pripreme za sportske manifestacije ovog tipa traju i do dve godine.

„U veoma kratkom roku uspeli smo da obavimo jako dobar posao i drago mi što će naš rad sada biti krunisan početkom takmičenja. Naši reprezentativci su raspoloženi i spremni da pokažu svoja umeća pred domaćom publikom. Posebno bih želela da istaknem da smo tokom čitavog procesa imali veliku pomoć više od 800 naših volontera koji su sve vreme bili puni pozitivne energije. Zahvaljujem se i predsedniku Srbije i Vladi Republike Srbije na ogromnoj podršci i poverenju da našu zemlju predstavimo u najlepšem svetlu“, navela je ona.



Kapiten plivačkog tima Srbije i naš proslavljeni šampion Velimir Stjepanović istakao je da je veoma srećan što će zajedno sa ostalih 30 reprezentativaca u plivanju nastupiti pred domaćom publikom.

„Ovo je odlična prilika da naši mlađi članovi, koji nisu nastupali na velikoj sceni, odmere snagu sa najboljim evropskim takmičarima i pokažu da Srbija ima puno talenata u vodenim sportovima. Svi smo vredno i naporno trenirali proteklih meseci, uložili dosta truda, i jedva čekamo da skočimo u bazen i zaplivamo za Srbiju“, dodao je kapiten.

Da je Srbija zaista uradila sjajan posao u ekspresnom roku, saglasni su i iz Evropske plivačke federacije (LEN).

„Svesni smo da je bilo veoma izazovno za kratko vreme obnoviti kompletnu bazensku infrastrukturu i organizovati kompletno takmičenje po standardima LEN-a, ali moramo istaći da je Srbija još jednom pokazala da voli sport, da je zemlja sporta i da LEN nije pogrešio što ju je izabrao za domaćina evropskog šampionata. Svim takmičarima želimo puno sreće, da dostojno, fer i sportski, predstavljaju zemlje iz kojih dolaze i da zajedno iz Beograda pošaljemo poruku u svet da sport ujedinjuje sve zemlje i nacije“, zaključio je Apostolos Cagarakis, sportski direktor LEN-a.

Ulaznice za sve discipline u okviru Evropskog prvenstva u vodenim sportovima nalaze se u prodaji i mogu se kupiti putem onlajn platforme Efinity.rs i na svim Efinity prodajnim mestima.

Sve informacije o Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima mogu se naći i na zvaničnoj veb prezentaciji len.eu/belgrade2024/, kao i na zvaničnoj Instagram stranici takmičenja.



Događaj će otvoriti jedan od najlepših srpskih vokala, Nevena Božović, izvođenjem himne Republike Srbije, nakon čega će se gostima obratiti:

• Miloš Vučević, Predsednik Vlade Republike Srbije

• Husein Al-Musallam, Predsednik Svetske federacije vodenih sportova (World Aquatics)

• Antonio Silva, Predsednik Evropske federacije vodenih sportova (European Aquatics)

