NEVIĐENA DRAMA NA TENISKOM TERENU: Kineski igrač oduševio svet, skupljaču lopti pozlilo, teniser nije čekao doktore (VIDEO)

Jednom od sakupljača loptica je pozlilo, a kineski teniser je to primetio, usred poena bacio je reket, poneo mališana do svoje stolice gde mu je dao flašicu vode i svoj kačket, a potom mu je stavio hladne obloge

Usledili su aplauzi navijača, a Šang je poslao lepu sliku u svet.

Pogledajte i sami:

What an act of sportsmanship 👏



In Lexington, 🇨🇳 Juncheng Shang noticed a ball kid was not feeling well & was there to help him get some rest



🔊 Sound Up 🔊#ATPChallenger pic.twitter.com/UPxgdw5OoX