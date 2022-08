Srpski rvači osvojili pet medalja na 'Gedžinom memorijalu'

Srpski rvači osvojili su pet medalja (jednu zlatnu, tri srebrne i jednu bronzanu) na međunarodnom Memorijalnom turniru u grčko-rimskom stilu „Ljubomir Ivanović Gedža“, koji je ove godine održan u Mladenovcu.

Zlato je osvojio Mate Nemeš, koji je u finalu kategorije do 67 kilograma savladao reprezentativnog kolegu Sebastijana Nađa, a do srebra su stigli i Viktor Nemeš, u kategoriji do 77 kilograma i Sabolč Lošonc u kategoriji do 55 kilograma.

Viktor Nemeš je u finalu poražen od Mađara Zoltana Levaija, dok je bolji od Lošonca bio Ekrem Ozturk iz Turske.

Bronzanu medalju osvojio je Mihail Kadžaja u kategoriji do 97 kilograma savladavši u meču za treće mesto Kristijana Lukača iz Hrvatske.

Memorijalni turnir „Ljubomir Ivanović Gedža” organizovan je po 35. put, a učestvovalo je 106 rvača iz devet zemalja.

„Organizacija ovakvog turnira je ozbiljan zadatak. Veliko hvala svima koji su ovaj turnir podigli na viši nivo, hvala takmičarima i publici, svima koji vole rvanje i koji dokazuju da je Mladenovac rvački grad, a da je Srbija zemlja sporta“, izjavio je predsednik Rvačkog saveza Srbije Željko Trajković.

Ovaj turnir je i provera forme vrhunskih svetskih rvača koje u Beogradu u septembru očekuju najvažnije borbe na Svetskom prvenstvu, dodao je Trajković.

„Veliko hvala Rvačkom savezu Beograda, Sekretarijatu za sport i omladinu, opštini Mladenovac, Sportskom savezu Mladenovca, Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije, kao i Sportskom centru u Mladenovcu koji nosi ime legendarnog rvačkog asa. Posebno hvala trenerima naše reprezentacije i našim rvačima što su sve bolji i bolji“, istakao je Trajković.

Promoteri ovogodišnjeg „Gedžinog memorijala“ bili su proslavljeni bokser Mirko Puzović i zlatni olimpijac Davor Štefanek“, olimpijski pobednik u rvanju na Igrama u Riju 2016. godine.