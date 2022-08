Đoković i dalje čeka promenu pravila za US Open! Srpski teniser bi mogao da se nađe van Top 10 prvi put posle 4 godine

Jedan od najboljih tenisera svih vremena Novak Đoković i dalje čeka da se nešto promeni sa pravilima Sjedinjenih Američkih Država kako bi mogao da učestvuje na US Openu, a dok se to čeka, pouzda se da bi Danil Medvedev mogao do finala Sinsinatija kako bi on mogao da se domogne pete pozicije na ATP listi.