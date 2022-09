SKANDAL NA JU ES OPENU! Usred meča Kirjos se žalio sudiji da neko puši travu

Nije se svađao i divljao na terenu, ali se požalio kod sudije kada je između poena osetio čudan miris koji dolazi sa tribina.

- Osetio je da neko puši marihuanu! - požalio se Nik sudiji ali nije pravio dramu, a navijaču je poručenio da to nije dozvoljeno.

Kirjos se nije posle žalio na miris marihuane, ali je svakako neverovatno da neko sa nedozvoljenim sredstvima dođe na meč Ju Es opena.

Kyrgios complained about marijuana smell, cameramen also smelled it, then commentator said he spotted someone smoking weed in the loading dock pic.twitter.com/4w0TwemrzP