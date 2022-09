FEDERER ZAVRŠIO KARIJERU: Rodžer se oprašta uz podršku i savete Đokovića! EVO DA LI JE POBEDIO U POSLEDNJEM MEČU U ŽIVOTU!

FEDERER/NADAL - SOK/TIJAFO 6:4, 6:7, 9:11

Rodžer Federer porazom završava karijeru - 9:11.

As servisom Federera Tim Evrope je poveo sa 6:5. Ipak, na promeni strana je 6:6.

Potpuni preokret, Tim Sveta je u naletu osvojio četiri poena zaredom - 3:4.

Tim Evrope je poveo sa 3:0, a zatim je Sok sa dobra dva servisa smanjio na 3:2,

Odlučujući set se igra u stilu taj-brejka, ali do 10 poena.

2. SET

Tim Sveta je izjednačio u setovima. TIjafo i Sok su dominirali u taj-brejku i sa 7:2 ga dobili za ukupnih 7:6.

Drugi set ide u taj-brejk koji se igra do sedam poena - 6:6.

Neverovatan gem, Tim Evrope je spasao čak šest brejk lopti i na kraju uspeo da dobije za 6:5.

Tim Sveta je uspeo da produži ovaj meč - 5:5.

Dobar finiš gema za Evropu, Federer je taktički servirao i doprineo da on i Nadal stignu na gem od pobede - 5:4.

Tim Sveta je prekinuo nalet Evrope i stigao do izjednačenja - 4:4.

Tri gema za redom su dobili Federer i Nadal i sada vode sa 4:3.

Tim Evrope se vratio u drugom setu. Iskoristili su dve greške Tijafoa i izjednačili na 3:3.

Preživeli su ovaj gem Federer i Nadal i uspeli da smanje na 2:3.

Uz malo muke Tim Sveta je potvrdio brejk - 1:3.

Prvi brejk u drugom setu, prave ga Sok i Tijafo na servis Nadala. Tim Sveta je stigao do 0:40, a zatim treću priliku previrui u brejk - 1:2.

Opasno su pripretili Federer i Nadal u drugom gemu, ali je Tijafo odservirao dva asa i doneo izjednačenje - 1:1.

Prvi na servisu je Federer. Evropa je lako stigla do prvog gema i vodi sa 1:0.

FEDERER/NADAL - SOK/TIJAFO 2:2

1. SET

Amerikanci ne koriste svoju prvu brejk priliku, ali Federer i Nadal svoju prvu brejk loptu koriste i dobijaju prvi set sa 6:4.

Nema većih uzbuđenja. Svako je siguran na svom servisu - 4:4.

Nadal još jednom siguran na servisu - 3:2. Amerikanci uzvraćaju za 3:3.

Sok završava prvi krug servis gemova na način da je svako sačuvao svoj servis - 2:2.

Neverovatan detalj u trećem gemu na servis Federera. Švajcarac je bukvalno probušio mrežicu, proterao je loptu kroz rupu na ivici mrežice, što je izazvalo prekid dok se nije razjasnila situacija. Na kraju on i Nadal dobijaju gem za 2:1.

Prvi je na servis izašao Rafael Nadal i prvi gem je pripao evropskom dublu - 1:0. Amerikanci su odmah uzvratili na servis Tijafoa i izjednačili u prvom setu na 1:1.

