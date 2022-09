DIRLJIVA SCENA! OVO NISTE VIDELI U TV PRENOSU: Mirka prišla Novaku i snažno ga ZAGRLILA, Srbin nije mogao da zaustavi SUZE (VIDEO)

Švajcarac se na nedavno održanom Lejver kupu u Londonu zvanično stavio tačku na svoju blistavu karijeru. Njegov oproštaj bio je veoma emotivan, kako za njega, tako i za sve prisutne.

Po završetku dubl meča sa Rafaelom Nadalom, Rodžerova supruga Mirka sišla je na teren kako bi podelila emotivne trenutke sa svojim dragim. Prizor je bio zaista dirljiv, sve je pucalo od emocija.

Sve to posmatrao je srpski teniser Novak Đoković koji jednostavno nije mogao da se suzdrži, posebno u momentu kada su uplakanom Rodžeru u zagrljaj došla i njegova deca, Nole je jednostavno briznuo u plač.

Mirka mu je prišla i snažno ga zagrlila, popričali su malo, a onda je otišla da pozdravi i ostale tenisere.

#RForever #thankyouroger #Federer #RogerFederer and the final fotage, thanks to the person who took them pic.twitter.com/cmLKoE4A1C