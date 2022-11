JUNAJTED ĆE KAZNITI RONALDA ZBOG INTERVJUA SA 1,14 MILIONA EVRA! Portugalac rekao da ga je klub izdao, ocrnio i Ten Haga (VIDEO)

Vest je preneo dnevnik Metro, koji se deli besplatno na Ostrvu, pozivajući se na izvor iz kluba.

Isti izvor navodi da bi klub sa Old Traforda mogao da pusti slavnog Portugalaca pre početka januarskog prelaznog roka.

Mančester Junajted je u ponedeljak izdao saopštenje nakon kontroverznog intervjua Kristijana Ronalda.

"I feel betrayed."



EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.



90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0