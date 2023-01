NOVAK PAO KAO POKOŠEN! Pogledajte potez kojim je Kirjos PATOSIRAO Đokovića (VIDEO)

Dobro se zabavljala i pubilka koja je imala priliku da vidi spektakularne poteze asova "belog sporta", a Nole se trudio na sve načine da publiku dovede do suza.

Sa druge strane Nik Kirjos pokazao je da izekako ime da iznenadi udarcima, pa je posle jednog srpski teniser bio - patosiran!

Pao je Novak kao pokošen što je publika ispratila aplauzom.

Kyrgios going for the TKO 👀 😂@NickKyrgios • #AusOpen • #AO23 pic.twitter.com/N0RvyjcF7X