Hit snimak! Pogledajte kako Đoković kažnjava - Novak ponizio Kirjosov tim, terao ih da puze po travi

Novak Đoković i Nik Kirjos napravili su pravi spektakl na treningu na Vimbldonu. Prvo je Australijanac držao čas tenisa Srbinu i objašnjavao mu kako treba da igra određene udarce, pa je onda morao da gleda kako članovi njegovo tima puze po vimbldonskoj travi.

Po završetku treninga timovi dvojice tenisera su igrali i Noletov tim je slavio. Kao kaznu morali su da puze po terenu, dok je Novak šestao pored njih i pratio da sve odrade kako treba. "Zašto uvek moj tim izgleda kao da su huligani brate", dobacio je Kirjos dok je sve to posmatrao.

Dok je sve to trajalo u pozadini se čulo kako neko na srpskom peva "Ćihu ćihu ćihu hu", pretpostavlja se da je to bio Miljan Amanović, ali je to samo dodatno učinilo snimak zanimljivim.



"Moram da nabavim ovaj snimak. Uništavate moje ime ljudi", nasmejao se Kirjos dok su članovi njegovog tima ustajali sa trave, a Novak se pozdravljao sa njima i pohvalio ih je.

Nick- "Why is it always my team that looks like hooligans, bro??" 😂

