KAKAV ČOVEK: Apsolutni šampion sveta u boksu nikada nije izgubio meč, a upravo se odrekao sva četiri pojasa - EVO ZAŠTO!

Ne dešava se često da boks ima neku kategoriju koja ni u jednoj od četiri najveće "verzije" nema šampiona, ali to je od danas slučaj u lakoj.

Naime, apsolutni prvak sveta, Japanac Naoja Inoue, obelodanio je da se odriče svojih šampionskih pojaseva u IBF, VBA, VBC i VBO verziji, koje je objedinio kada je u decembru pobedio Britanca Pola Batlera i tada postao prvi od 1973. koji je bio bez premca u lakoj kategoriji.

Razlog za ovu odluku Inouea je - njegova želja da se bori sa težim rivalima.

On će iz kategorije boksera do 53,52 kilograma preći u kategoriju do 55,22.

- Danas se odričem četiri pojasa, koja sam osvojio u poslednje četiri godine i sedam meseci. U 2023. prelazim u drugu kategoriju. Očekujte me - poručio je ovaj Japanac.



Naoja Inue je imao dosad 24 profesionane borbe, sve ih je rešio u svoju korist, od čega 21 nokautom.

Autor: