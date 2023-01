Teniserka Anja Stanković šampionka juniorskog turnira na Zvezdi

Tradicionlani, Božićni turniri na terenima Teniskog kluba Crvena zvezda u Beogradu, kojim već 14 godina startuje kako takmičarska tako i kalendarska godina završeni su uz uspesima srpskih tenisera.

Prva nedelja januara 2023. bila je rezervisana za Tennis Europe turnir u konkurenciji do 14 godina na terenima na Karaburmi, dok je druga nedelja donela okršaj mladih snaga svetskog tenisa za važne i vredne bodove na ITF, svetskoj rang listi najboljih juniora planete u konkurenciji do 18 godina.

Zvezdina šljaka bila je polje na kojoj se u 14. po redu Data-Driven Lab Open-u borilo 124 juniora sveta iz 18 zemalja. U samom finišu takmičenja na jednom od najpopularnijih zimskim turnira u Evropi I svetu gledali smo borbe mladih snaga srpskog tenisa gde je pobedničko postolje izborila reprezentativka naše zemlje Anja Stanković.

U ženskom finalu snage su odmerile dve srpske juniorke, Stankovićeva i Maša Tanasković, a do pobede je stigla Anja rezultatom 6:0, 6:3. U muškom finalu za pobednički pehar borii su se teniser Srbije Marko Nikolić i predstavnik Hrvatske Antonio Voljavec koji je do trijumfa stigao rezultatom 6:4, 6:2, a pehr vicešampiona otišao je u ruke Nikolića.

Trofej vicešampionki dubla osvojila je naša Aleksandra Stevanović u paru sa predstavnicom BiH Lanom Petković. One su u finalu zaustavljene od para Džejlin Ipek, Aleksandra Panagiotidou 3:6, 4:6.

Finale muškog dubla obeležila su četiri tenisera iz Grčke u kome su pobedu odneli Andreas Loizas i Stefanos Parnapoulos pobedivši rezultatom 3:6, 6:3, 10:7 zemljake Nikolasa Čatziavrama i Anargirosa Panagiotidoua.

“Sjajni mečevi, sjajan početak takmičarske 2023. za sve nas. Bilo je zadovoljstvo i ovu 14. godinu za redom ugostiti najpre mlade evropske snage tenisa, zatim i svetske. Data-Driven Lab Open do 14 i 18 godina protekli su u sjajnoj atmosferi, kvalitetnim mečevima, velikoj borbi i zalaganju svih takmičara, jer važno je godinu započeti sa što boljim rezultatom koji će ti dati vetar u leđa za samom startu takmičarske sezone i uči u taj pobednički ritam koji će te inspirisati u takmičenjima koja slede. Uvek je divan osećej videti na delu tenisku mladost i biti deo njihove borbe i proboja u svet. Nastavljamo dalje, pred nama je mnoštvo takmičenja na terenima TK Crvena zvezda koja ćemo organizovati u 2023, predaha nema, jer samo velikim radom možemo stići do cilja, a to su uvek pomeranje granica kako u organizaciji, tako i kvalitetu igrača i rezultata koje pravimo na domaćoj, evropskoj i svetskoj sceni” – zaključio je direktor Teniskog kluba Crvena zvezda Slobodan Vojinović.