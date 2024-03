KASIJANA MARKIĆEVIĆ TENISKI DRAGULJ! Banjalučanka pomela konkurenciju u Beogradu

Za devojčicu iz Banjaluke Kasijanu Markićević tenis je ljubav i način života. Svakodnevno vredno trenira sa Lukom Tanjgom na terenima Teniskog kluba Borac, a sa turnira redovno stižu dobre vesti.

Na pehare se navikla, ali je ovaj poslednji najvredniji do sada. U konkurenciji devojčica do deset godina, iako među mlađim takmičarkama, Kasijana je bila najbolja na Otvorenom prvenstvu Beograda, turniru igranom na terenima Tipsarević akademije u Beogradu. Da njen trijumf bude impozantniji, na putu do trofeja, protivnicama je prepustila svega četiri gema. Pravilo je tako da se igra na jedan dobijeni set do šest, a redom je nadigrala četiri rivalke rezultatima: 6:3. 6:0, 6:1 i 6:0.

Kasijana je u finalu izvukla svoj najbolji tenis u tom trenutku, pa je meč za pehar bio lišen bilo kakve neizvesnosti.

Redovno se takmiči na turnirima širom regiona. Nastupila je u Zagrebu, Splitu i Rovinju, a lani je slavila na turniru u Beču. Tenis je njena velika ljubav, ali od prvog druženja sa reketom, maksimalno ozbiljno shvata svoje obaveze. Teniski uzor joj je Borna Ćorić kojeg neretko bodri na turnirima, a tako je bilo i tokom ATP Srpska open prošlog aprila u Banjaluci.