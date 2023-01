OVO JE BIO POVRATAK ŠAMPIONA U VELIKOM STILU! Nole demonstrirao SILU na startu AO!

UŽIVO: ĐOKOVIĆ - KARBALJES BAENA 6:3, 6:4, 6:0

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Australijan opena, pošto je na startu turnira rutinski savladao španskog tenisera Roberta Karbaljesa Baenu sa 3:0 u setovima (6:3, 6:4, 6:0).

Publika na Rod Lejver Areni priredila je spektakularan doček šampionu, koji iz dobro poznatih razloga prošle godine nije bio u mogućnosti da brani titulu. Za sjajnu podršku Nole im se odužio na najbolji mogući način - fantastičnom igrom protiv upornog Španca.

Karbaljes je odigrao verovatno jedan od najboljih mečeva u karijeri, ali to nije bilo dovoljno da se ugrozi najbolji igrač svih vremena.

Jedan brejk bio je dovoljan Novaku da završi posao u prvom setu. U šestom gemu, srpski as je ubacio u petu brzinu, došao do tri vezane brejk lopte i odmah iskoristio priliku koja se ukazala. Rutinski je čuvao prednost do kraja seta i posle 42 minuta borbe stigao do 1:0 u setovima.

Imao je Novak odmah na startu drugog seta priliku da potpuno slomi rivala, ali nije uspeo da iskoristi priliku za brejk. U nastavku meča Karbaljos se podigao, zaigrao je znatno bolje, ali Novak nije dozvolio da ga to poremeti. Strpljivo je čekao novu priliku i dočekao ju je u sedmom gemu, kada je konačno uspeo da slomi Španca i oduzme mu servis. Bio je to ključni brejk za osvajanje drugog seta i prednost od 2:0 u setovima.

U trećem setu viđena je apsolutna dominacija srpskog tenisera. Bilo je jasno da Novak želi da završi posao što je brže moguće. Španac nije znao šta ga je snašlo, Novak ga je počistio sa terena.

Uskoro opširnije...

III SET

5:0 za Đokovića - BREJK! Nole nastavlja da "melje" rivala! Ponovo je oduzeo servis Špancu.

4:0 za Đokovća - Neverovatno igra Novak u ovim momentima. Španac je potpuno nemoćan na terenu!

4:0 za Đokovća - Neverovatno igra Novak u ovim momentima. Španac je potpuno nemoćan na terenu!

3:0 za Đokovića - BREJK! Potpuno se raspala igra Đokovića u trećem setu! Novak ponovo ekspresno stiže do 0:40 i koristi drugu priliku za brejk. Srpski as sigurno korača ka trijumfu!

2:0 za Đokovića - Bez izgubljenog poena Novak je potvrdio brejk. Nezaustavljiv je u ovim momentima!

1:0 za Đokovića - BREJK! Nole ubacio u petu brzinu! Bez izgubljenog poena srpski teniser oduzima servis Špancu. Nekoliko spektakularnih poena osvojio je Đoković u ovom gemu, Španac je bio potpuno nemoćan na terenu!

II SET

6:4 - NOVAK OSVAJA DRUGI SET!

5:4 za Đokovića - Karbaljes je smanjio zaostatak, ali u narednom gemu Novak servira za osvajanje drugog seta!

5:3 za Đokovića - Idemooo! Ekspresno je Nole potvrdio brejk, sada ga samo jedan gem deli od prednosti od 2:0 u setovima!

4:3 - za Đokovića - BREJK! Konačno je Novak uspeo da slomi otpor sjajnog španskog tenisera. Ponovo je vršio pritisak na njegov servis i nakon odličnog drop-šota stigao do druge brejk prilike u ovom setu. Sjajno je riternirao u narednom poenu, a zatim odličnim forhendom izbacio iz ritma Španca, koji je poslao loptu u mrežu.

3:3 - izjednačenje! Ekspresno Novak osvaja servis gem i stiže do novog izjednačenja!

3:2 za Karbaljesa - Ozbiljno je pretio Novak u ovom gemu, ali nikako nije uspevao da dođe do brejk prilike.

2:2 izjednačenje - Morao je Novak ozbiljno da se pomuči da bi stigao do izjednaenja.

2:1 za Karbaljesa - Siguran gem španskog tenisera. Sjajno je servirao Španac u ovom gemu, rutinski stigao do 40:0. Novak je uspeo da produži gem, ali samo na kratko.

1:1 izjednačenje - Novak nakon velike borbe uspeva da osvoji svoj servis gem. Pretio je Španac, odigrao nekoliko sjajnih poena, ali nije uspeo da dođe do brejk prilike. Novak je novim asom završio posao u ovom gemu.

0:1 za Karbaljesa - Kakva šteta! Novak je propustio priliku za brejk na startu drugog seta. Izvršio je pritisak na servis španskog tenisera, stigo do brejk prilike, ali nije uspeo da iskoristi šansu koja se ukazal. Španac se uz dosta muke izvukao iz neugodne situacije i prvi put na meču stigao do prednosti.

I SET

6:3 - NOVAK OSVAJA PRVI SET! Posle 42 minuta igre Novak završava posao u prvom setu!

5:3 za Đokovića - Španac smanjuje zaostatak. U narednom gemu Novak servira za osvajanje prvog seta!

5:2 za Đokovića - Novak je potvrdio brejk, jedan gem deli ga od osvajanja prvog seta!

4:2 za Đokovića - BREJK! Novak uspeva da oduzme servis rivalu! Od samog starta gema izvršio je pritisak, ekspresno stigao do tri vezane prilike za brejk i odmah iskoristio šansu koja mu se ukazala! Devet vezanih poena osvojio je srpski as!

3:2 za Đokovića - Prava drama viđena je u ovom gemu. Karbaljes je imao 0:40, tri vezane prilike za brejk, ali onda je usledio neverovatan povratak Đokovića! Vezao je srpski as pet poena i osvojio gem!

2:2 izjednačenje - Posle velike borbe Karbaljes uspeva da sačuva svoj servis. Imao je Španac 40:0 i delovalo je da će rutinski doći do izjendačenja, ali Nole se nije predavao. Vezao je četiri poena, došao do prve prilike za brejk, ali Španac zahvaljujući servisu uspeva da se izvuče iz neugodne situacije.

2:1 za Đokovića - Još jedan sjajan gem srpskog asa! Odlično servira Đoković od početka meča.

1:1 izjednačenje - Roberto Karbaljes bez većih problema osvaja svoj prvi servis gem. Nakon 15:15 Španac osvaja tri vezana poena i stiže do izjednačenja.

1:0 za Đokovića - Sjajan start Novaka! Zahvaljujući sigurnom servisu Novak rutinski osavaja uvodni gem!

MEČ JE POČEO, NOVAK PRVI SERVIRA

12:30 - Novak izašao na teren, Španac će prvi servirati na meču.

12.28 - BANDAŽA NA MIŠIĆU

Novak se tokom meča ženskog singla između Zidanšekove i Žaber zagreva u teretani, a jedan detalj privukao je veliku pažnju. Naime, Nole se nije u potpunosti oporavio od povrede zadnje lože koju je zadobio na meču protiv Zvereva, pa će nastupiti sa bandažom na mišiću.

Decent sized support bandage on Novak Djokovic’s dodgy hamstring.



Comes into his #AusOpen first round under a little bit of an injury cloud after cancelling two public practices this week. pic.twitter.com/Kwfn2fBPkC