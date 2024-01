ČUVENI ITALIJAN POČISTO RIVALA NA STARTU AO, PA PORUČIO: Voleo bih da igram sa Novakom na velikom stadionu!

Najbolji italijanski teniser Janik Siner plasirao se u drugo kolo Australijan opena, pošto je u tri seta savladao Botika Van de Zanšlupa 6:4, 7:5, 6:3.

Nakon meča supertalentovani Italijan priznao je da bi voleo da odmeri snage sa Novakom Đokovićem u Melburnu.

Podsetimo, Siner i Novak mogli bi da se sretnu u polufinalu Australijan opena.

"Danas je nedelja. Ima još mnogo do tog meča, ali svakako da gledam lepo ka tim mečevima. Sa druge strane, idem dan po dan da budem iskren. Danas sam imao jednog igrača u sredu će biti drugi i vi morate da ga pobedite. I to je to da budem iskren. Ne želim da previše govorim o ovome, jer mislim da imam još dosta posla do tih mečeva. Niko ne može da predvidi budućnost. Ali naravno da želim da igram velike mečeve na velikim stadionima", iskren je Siner.