ISPISAO ISTORIJU ITALIJANSKOG TENISA: Janik Siner uradio dve stvari koje nije niko pre!

Italijanski teniser, Janik Siner boriće se za titulu na Australijan openu pošto je u polufinalu uspeo da savlada našeg Novaka Đokovića u četiri seta - 3:1 (6:1, 6:2, 6:7, 6:3).

Odigrao je Siner meč svog života, kontrolisao je situaciju na terenu i sasvim zasluženo će u nedelju ujutru po našem vremenu igrati za titulu.

Samom pobedom protiv Novaka, ispisao je istoriju italijanskog tenisa.

1 - Jannik Sinner is the first Italian player in tennis history to reach the Singles final at the Australian Open. Unbelievable. #AusOpen | @AustralianOpen @atptour pic.twitter.com/ZyZrLatyt1

On je naime postao prvi italijanski teniser u istoriji koji je došao do finala Australijan opena u singlu.

Isto tako, Siner je postao prvi Italijan od osnivanja ATP liste 1973. godine koji je uspeo da savlada najboljeg tenisera na svetu na nekom Grend slemu. Do ovog meča su Azuri bili na 0-23.

1 - Jannik Sinner has become the first Italian male player since the ATP Rankings were published in 1973 to defeat the World No. 1 in a Grand Slam Men’s Singles event (they were 0-23 prior to this match). Uppermost.#AusOpen | @AustralianOpen @atptour pic.twitter.com/FfMMcQpkFF