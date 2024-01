NEVEROVATAN PODATAK: Ono što se Đokoviću danas desilo protiv Sinera se nije dogodilo nikad ranije u karijeri!

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković nažalost je ostao bez plasmana u finale Australijan opena, pošto je poražen od Janika Sinera u četiri seta - 1:3 (1:6, 2:6, 7:6, 3:6).

Italijan je odigrao zaista neverovatan meč i porazio je Novaka na Australijan openu, što se desilo prvi put posle tačno 2195 dana.

Ne prestaju da se pojavljuju neverovatni podaci vezani za ovaj okršaj, a jedan se nikada u karijeri nije dogodio Đokoviću.

Naime, ovo je bio prvi kompletiran meč na Grend slemu koji je Novak odigrao, a u kojem nije uspeo da dođe ni do jedne brejk lopte!

0 - This was this first completed match at a Grand Slam in Novak Djokovic's career where he did not forge a single break point chance (0 in 19 receiving games). Attacked.#AusOpen | @AustralianOpen @atptour