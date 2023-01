(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - KARBALJES BAENA: NEVIĐENE OVACIJE ZA SRBINA U MELBURNU! Nole konačno izašao na teren!

I SET

2:2 izjednačenje - Posle velike borbe Karbaljes uspeva da sačuva svoj servis. Imao je Španac 40:0 i delovalo je da će rutinski doći do izjendačenja, ali Nole se nije predavao. Vezao je četiri poena, došao do prve prilike za brejk, ali Španac zahvaljujući servisu uspeva da se izvuče iz neugodne situacije.

2:1 za Đokovića - Još jedan sjajan gem srpskog asa! Odlično servira Đoković od početka meča.

1:1 izjednačenje - Roberto Karbaljes bez većih problema osvaja svoj prvi servis gem. Nakon 15:15 Španac osvaja tri vezana poena i stiže do izjednačenja.

1:0 za Đokovića - Sjajan start Novaka! Zahvaljujući sigurnom servisu Novak rutinski osavaja uvodni gem!

MEČ JE POČEO, NOVAK PRVI SERVIRA

12:30 - Novak izašao na teren, Španac će prvi servirati na meču.

12.28 - BANDAŽA NA MIŠIĆU

Novak se tokom meča ženskog singla između Zidanšekove i Žaber zagreva u teretani, a jedan detalj privukao je veliku pažnju. Naime, Nole se nije u potpunosti oporavio od povrede zadnje lože koju je zadobio na meču protiv Zvereva, pa će nastupiti sa bandažom na mišiću.

Decent sized support bandage on Novak Djokovic’s dodgy hamstring.



Comes into his #AusOpen first round under a little bit of an injury cloud after cancelling two public practices this week. pic.twitter.com/Kwfn2fBPkC