CELA SRBIJA JE ČEKALA OVO! Novak o POVREDI koja ga muči, ima li razloga za brigu?!

Srpski teniser Novak Djoković plasirao se danas u drugo kolo Australijan opena, pošto je u tri seta savladao Španca Roberta Karbaljesa Baena 6:3, 6:4, 6:0.

Peti teniser sveta je do pobede nad 75. igračem na ATP listi stigao posle dva sata i tri minuta igre.

Novak je u Melburn stigao sa povredom zadnje lože koju je zadobio u polufinalu turnira u Adelejdu.

Nakon današnjeg meča, Novak je otkrio u kakvom je stanju njegova noga.

- Noga je dobra, ali nije idealna. Nisam trenirao onako kako sam želeo poslednjih dana. Nadam se da će stvari ići dobro od prvog do poslednjeg poena. Sve je bilo bolje kako je odmicao meč i to je ono što me hrabri - rekao je Đoković i potom dodao:

- Testirao sam nogu na početku. Razmišljao sam usko, da se zaštitim, zato mi je trebalo vremena da se priviknem na meč, da se krećem slobodnije. Sve što je meč odmicao, osećao sam se sve bolje. On je servirao dobro, ali u drugom delu drugog seta sam počeo da igram u drugoj brzini. Zaista sam srećan što sam uspeo da završim meč na način na koji sam završio - poručio je Novak.

