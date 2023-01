'ZAŠTO ME LINČUJETE'? Novak Đoković ogorčen zbog pijanih navijača, pričao i o povredi

Posle plasmana u treće kolo Novak Đoković se pojavio na konferenciji za štampu.

Podsećanja radi, Đoković je pobedio Francuza Enca Kuakoa u 2. kolu Australijan opena u četiri seta, ali pobeda je u potpunosti u drugom planu, jer smo više vremena potrošili gledajući u njegovu butinu koja je danima u zavojima.

Bio je nervozan, bio je ljut jer je današnji dan bio sve samo ne dobar. Ako se izuzme pobeda, ostalo ne obećava.

Najpre o bolovima u zadnjoj loži.

- Bolje sam se osećao posle prvog meča. A sada sam imao postepeno pogoršavaje povrede. Intenzitet bola se pojačavao. U drugom setu sam uzeo medicinski tajm-aut, popio sam lekove i stavio deblji zavoj. Pilule su počele da deluju posle 20 minuta, pola sata. U trećem setu je on stegnutije počeo, pa sam iskoristio da napravim brejk. Nisam odigrao sve lopte kako sam hteo, nisam želeo da ulazim u duže razmene udaraca. Kasnije je bol bio podnošljiv, osim ekstremnijih lopti, morao sam da pustim ruku i da budem agresivniji. Tražio sam način da poeni budu što kraći i to je funkcionisalo. Meni je mentalno pomoglo što je on stgnutiji bio u trećem i četvrtom setu. Nije idealna situacija, posle ovog meča je lošija nego što je bila posle prvog protivKarbaljesa Baene. Neću trenirati ni sutra, tražiću način da se oporavim.

Ljut je kao ris bio Nole kada smo mu pomenuli navijače koji su mu dobacivali u toku meča, a koji su posle njegove intervencije tek bili izbačeni sa tribina.

- Jako mi smeta što smo stavljeni u situaciju da budemo zlikovci. Moram ja da budem taj koji će da ih izbacuje sa tribina. Od početka meča su mi dobacivali i onda mi je bilo preko glave, pa sam pitao sudiju šta će da uradi. Nemam ništa protiv kada publika navija za mog protivnika, ali oni su mi dva sata dobacivali, vezano za mene, moju povredu, pa kako čovek da ne reaguje. Bili su pod dejstvom alkohola. Ispadam loš momak zato što reagujem. Pa najlakše je mene okaraktrerisati kao zlikovca. I kada ih je sudija izbacio ja sam se zahvalio.

