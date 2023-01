ZANIMLJIV TENISKI DAN U MELBURNU: Rubljov lako do osmine finala, De Minor čeka Đokovića (VIDEO)

Rubljov je tokom meča napravio četiri brejka, dok Evans nije iskoristio četiri prilike za oduzimanje servisa rivalu.

U osmini finala Rubljov se sastaje sa devetim nosiocem danskim igračem Holgerom Runeom koji je savladao Francuza Uga Ambera sa 6:4, 6:2, 7:6 (5).

Osminu finala je izborio i domaći teniser Aleks de Minor, nakon što je pobedio francuskog igrača Benžamena Bonzija sa 7:6 (0), 6:2, 6:1.

What a moment for this young man 🙌



J.J. Wolf cruises past Mmoh 6-4 6-1 6-2 for his maiden fourth-round showing at a Grand Slam!#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/nKHHSkxRaE