SRPSKA ELITA DOŠLA DA GA ISPRATI U PENZIJU: Jedan od naših najpoznatijih sportista upravo je okončao karijeru!

Srpski stonoteniser Aleksandar Karakašević zvanično je večeras završio igračku karijeru dugu više od tri decenije na meču između Srbije i Francuske u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Karakašević ima 47 godina, pet puta učestvovao je na Olimpijskim igrama, osvojio brojne medalje na velikim takmičenjima, od čega 14 na šampionatima Evrope, a od 2017. je i predsednik Saveza.

Njegovom oproštaju u punoj dvorani "Šumice" prisustvovali su ministar sporta Zoran Gajić, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković, predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek, legendarni Zoran Kalinić i brojni drugi.

"Drago mi je što su došli najvažniji ljudi srpskog sporta. Hvala im, ali ruku na srce i zaslužio sam dugom karijerom i rezultatima koje sam postigao. Sad se okrećem tome da na drugi način doprinesem stonom tenisu i koliko god je naš sport specifičan verujem da imamo budućnost", rekao je Karakašević Tanjugu.

On je dodao da ostaje žal što nije osvojio olimpijsku medalju.

"Bio sam tako blizu, u Atini posebno, plus četiri četvrtfinala Svetskih prvenstava, ali to je sve iza mene. Karijera je bila duga, uspešna, a sada slede novi izazovi. Naš problem je što ne možemo da obećamo olimpijsku medalju, jaka je konkurencija, ali imamo Dimitrija Levajca, nekoliko devojaka koje su blizu i verujem u njih", poručio je Karakašević.

Autor: