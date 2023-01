KONOR MEKGREGOR BRUTALNO PRETUKAO KOMŠINICU NA JAHTI TOKOM ODMORA NA IBICI - Nesrećna žena skočila u more kako bi spasila život

Irski MMA borac Konor Mekgregor (34) često je u sukobu sa zakonom.

Prgave naravi Irac često puni novinske stupce svojim nasilnim ponašanjem, a jedno od njih se desilo minulog leta.

Tek sada je u žižu javnosti, a zahvaljujući pisanju španskog lista Ultima Ora, dospeo događaj iz jula 2022. godine.

Mekgregor je sredinom jula slavio svoj 34. rođendan u jednom noćnom klubu na Ibici. Tu se slučajno sreo sa 42-godišnjom komšinicom iz Irske i pozvao da mu se pridruži. Slavlje je nastavljeno na jahti, ali se nije završilo onako kako je bilo očekivano.

Ultima Ora donosi detalje dešavanja na jahti, koja otkriva mračnu stranu ponašanja irskog MMA borca.

"Mekgregor je iznenada postao agresivan prema njegovoj bivšoj komšinici i to nakon što su se provodili cele noći. Njegovo ponašanje se potpuno promenilo, potpuno je poludeo. Vređao ju je, a zatim ju je udario u stomak i u lice. Nakon što je pala, skočio je na nju i počeo je da viče: 'Udaviću te u vodi! Šta ti misliš ko si?', vrištao je pobesneli Mekgregor.

Nije se tu završilo. Nesrećna žena je morala da spašava živu glavu od irskog borca.

"Žena je bila toliko uplašena da je skočila s jahte u vodu kako bi pobegla. Ubrzo ju je spasila obalska straža. Ona je potom u policiji podnela prijavu protiv Konora Mekgregora".

Ubrzo je žena promenila priču. Bila je toliko uplašena da više nije spominjala Mekgregora kao nasilnika koji ju je napao.

"Kasnije je rekla istražiteljima da je nije napao Mekgregor i da samo želi da ide kući. To je zaustavilo istragu, ali je ona potom nastavljen nakon što je žrtva u Irskoj podigla tužbu protiv Mekgregora".

"On je kriminalac. Morala sam da pobegnem jer sam mislila da će me ubiti. Ne mogu da verujem da je to učinio. Mislim da bi me ubio da nisam pobegla", priča 42-godišnja žena.

Oglasili su se i advokati Konora Mekgregora. Tvrde da nikakvog napada nije bilo.

"Gospodin Mekgregor odbacuje sve optužbe koje dolaze od njegove gošće na jahti", kratka je poruka koju su poslali.

Mekgregor je u nekoliko navrata u javnosti pokazao svoju prgavu narav. Tako je 2021. godine na crvenom tepihu napao muzičara Mašin Gan Kelija, pa je razbio nos italijanskom muzičaru Frančesku Fačinetiju, a protiv njega se vodi i istraga zbog optužbe za seksualni napad.

U nekoliko navrata je napadao obične građane, ili izazivao tuče u pabovima.

U profesionalnoj MMA karijeri ima 28 mečeva u kojima je ostvario 22 pobede i šest poraza.