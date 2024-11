KONOR MEKGREGOR OPTUŽEN ZA TEŠKO SILOVANJE: Nesrećna žena otkrila detalje na sudu

Njega je tužila 35-godišnja Nikita Ni Laimin. Ona tvrdi da ju je Mekgregor silovao pre šest godina u jednom hotelu.

Čuveni MMA borac Konor Mekgregor pojavio se pred sudom u Dablinu po optužbi za teško silovanje.

Ona je na sudu ispričala da je kontaktirala Konora koji ju je potom s drugaricom pozvao na zabavu u jednom hotelu. Usput su njih troje pokupili i drugog optuženog Džejsa Lorensa. Ispričala je dalje da se na zabavi konzumirao alkohol i kokain. Zatim je Konor zatražio od nje da ga zadovolji, što je ona odbila.

Irski MMA borac se nije zadovoljio odgovorom, već je krenuo u napad.

"Pritisnuo me je. Držao mi je zglobove, a na grudima sam imala krvave ogrebotine. Vrat mi je bio ispunjen masnicama. Pokušala sam da se odbranim, ali sam ubrzo odustala".

Advokat nesrećne žene je opisao još detalja.

"Pokušala je da ga odgurne, ali nije uspela u tome. Videćete fotografije ruku i zglobova koji su bili crni i plavi. Videćete krvave ožiljke na grudima. Nastao je od sata kojeg je nosila i kada je pokušala da se odbrani. Mekgregor ju je potom prevrnuo, uspostavio je kontrolu nad rukama i vratom. Nije mogla da diše. kada je to uradio treći put, odustala je. Nije imala više snage da se brani. Rekao joj je: "Sad vidiš kako je biti u oktagonu kada te bacim tri puta". Bila je prestavljena. Jasno joj je bilo šta će se dogoditi, a to je nasilni napad".

