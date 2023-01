OBORIO JOŠ JEDAN REKORD! Novak Đoković prestigao legendarnog Agasija i opet ušao u istoriju!

Ipak, to nije jedini rekord, koji je Novak oborio na ovogodišnjem Australijan openu. Naime, Đoković je ovim trijumfom obezbedio čak 33. finale nekog Gren slema, u čemu je takođe apsolutni rekorder.

Novak Đoković se plasirao u finale Australijan opena, pobedom nad Tomijem Polom sa 3:0 u setovima, ali ova pobeda posebna je na još jedan način.

Naime, Đoković je ovim trijumfom postao teniser sa najviše uzastopnih pobeda u istoriji Australijan opena - čak 27. Najbolji srpski teniser je na taj način prestigao legendarnog Andrea Agasija, sa kojim je uz 26 pobeda, bio izjednačen do ovog meča.

Ipak, to nije jedini rekord, koji je Novak oborio na ovogodišnjem Australijan openu. Naime, Đoković je ovim trijumfom obezbedio čak 33. finale nekog Gren slema, u čemu je takođe apsolutni rekorder.

