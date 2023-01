OTKLONJENA MISTERIJA TAJNE PORUKE CICIPASA: Svi su se pitali šta je hteo da poruči, a onda su tviteraši rešili ZAGONETKU (VIDEO)

On je pored slova "Umbwtw" stavio naznaku da je u pitanju "afrička reč", a niko nije znao šta to znači.

Međutim, korisnici tvitera su "rešili zagonetku" i objasnili o kakvoj reči je zapravo - reč. Prema njihovom mišljenju, grčki teniser je pogrešno napisao verovatno misleći na - Ubuntu.

Ubuntu znači "biti čovek", pa je shodno tome Cicipas hteo da pošalje važnu poruku čovečanstvu.

Stoga, postoji i jedna priča koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim i tera sve ljude da se duboko zamisle.

"The most extraordinary point" 🫠@steftsitsipas digs deep and finds a way to win the rally 👏 @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2023 • #AusOpen pic.twitter.com/43Q9aEmlQ7