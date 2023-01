OGLASIO SE DIREKTOR AUSTRALIJAN OPENA i dao savet porodici ĐOKOVIĆ: Budete oprezni!

Direktor Australijan opena Kreg Tajli govorio je o situaciji u kojoj se našao Srđan Đoković, Novakov otac, kada je bio uslikan sa u društvu navijača koji su imali ruske zastave i majice sa znakom "Z".

On je rekao da je razgovarao sa porodicom Đoković i imao je jedan savet za njih.

- Proveo sam dosta vremena razgovarajući sa porodicom Đoković. Moj savet je da morate biti veoma oprezni jer je ovo događaj od globalnog značaja. Kada imate stotine hiljada ljudi koji prolaze kroz kapiju, normalno je da će se naći neki ljudi koji dolaze sa namerom da ometaju. Nemojte da budete uvučeni u sve to - rekao je za australijske medije Tajli i dodao:

- Oni to potpuno razumeju. Porodica je bila veoma dobra. Bili su uznemireni što je sve tako shvaćeno. Nije bilo nikakve namere. Njegov otac posebno ne podržava rat, fokusirani su na podršku miru.

Podsetimo, Novak je upitan da prokomentariše medijsko pokrivanje situacije u kojoj je otac Srđan bio uslikan juče nakon meča odgovorio smireno:

"Video sam šta se desilo, i smatram da je urađena određena misinterpretacija tog događaja. Nisam bio svestan detalja do sinoć, imao sam priliku da o tome razgovaram i sa direktorom turnira. Nisam bio srećan zbog svega toga, naravno. Mi kao narod i porodica smo proživeli stravične ratove devedesetih, I nikako ne bismo mogli da budemo angažovani po takvoj temi. Običaj mog oca posle mečeva bio je da pođe i susretne se sa navijačima, slika se sa njima, zahvali im se. Ono što sam čuo da je on rekao je – živeli – a ne nešto drugo što su neki drugi mediji pogrešno preneli. Žao mi je što je ta situacija eskalirala do te mere, jer sigurno nije bilo namere da se podrži bilo kakva ratna inicijativa – a moj otac je mislio da se slika sa navijačima koji imaju srpska obeležja. Nije mi prijatno da se bavim ovim – a pogotovo posle svega što sam proživeo ovde prošle godine. Smatram da je sada najvažnije – da se svi vratimo tenisu", jasan je bio Đoković.

Đoković će u finalu Australijan opena igrati u nedelju od 9.30 protiv Stefanosa Cicipasa.

