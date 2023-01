ĐOKOVIĆ GA SKINUO SA PRVOG MESTA, A ON MU ČESTITAO: Alkaraz velikim rečima o Novaku (FOTO)

Novak je titulom u Melburnu skinuo sa prvog mesta Karlosa Alkaraza, ali mladi Španac pokazuje da je veliki čovek čestitavši Đokoviću na tome.

- Čestitke, Novače, na osvajanju Australijan opena i prvom mestu na ATP listi! Potpuno zasluženo! Nadam se da se uskoro ponovo vidimo na terenu - napisao je 19-godišnji Grend slem šampion.

Congratulations @DjokerNole for the Australian Open 🏆 and the world number 1️⃣! Very well deserved! 🤝🏻 Hope to see you soon on court! 😜 pic.twitter.com/B43X5AHz1E