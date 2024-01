ALKARAZ POSLAO MOĆNU PORUKU NOVAKU! Španac POČISTIO iskusnog Francuza i najavio borbu za trofej u Melburnu!

Karlos Alkaraz demonstrirao je silu u prvom kolu Australijan opena, te je sa 3:0 u setovima (7:6, 6:1, 6:2) počistio Rišara Gaskea i poslao moćnu poruku Novaku Đokoviću i ostalim rivalima.

Jasno je da će mladi Španac krenuti po titulu u Melburnu, a što se meča protiv Gaskea tiče problema je bilo samo u prvom setu koji je rešen posle velike drame i taj-brejka u kom je bilo 7:5 za Alkaraza.

Kasnije je Karlitos upalio u veću brzinu i počistio je iskusnog Francuza sa 6:1, 6:2, a u narednoj rundi igraće protiv Lorenca Sonega koji je sa 3:1 bio bolji od Dena Evansa.

Po završetku meča protiv Gaskea, Alkaraz nije krio zadovoljstvo.

- Zadovoljan sam što sam u prilici da igram u Australiji. Mislim da je ovo bio dobar meč, u kome smo uživali. Nedostajala mi je prošle sezone. Osećam se veoma dobro. Dolazak je bio sjajan, uživam i uz sve vas je to nešto posebno. U prvom setu je bilo problema, igrao je na visokom nivou. Kako je meč odmicao, podizao sam nivo igre, igrao sam dobro - rekao je on, pa se dotakao i Gaskea:

- Veliki je igrač, ali i osoba izvan terena. Prijatan je, jednostavno u svakom danu smo da razgovaramo, u teretani… Njegova karijera je zaista sjajan tokom svih prethodnih godina. Njegov jednoručni bekhend je izuzetan. Drago mi je što sam igrao protiv njega. Neverovatan je igrač.

Govorio je i o podršci koju ima sa tribina:

- Ponekad se dešava (da pomaže prim. aut). Neverovatno je uvek ovde. Svi ti navijači, igranje, to se odražava na mene lično. Želim da ljudi uživaju u mojoj igri i to je osnovno. Ponekad to nije na nivou kakav svi očekuju, kada pogledate semafor. Trudim se da publika uživa.

Objasnio je i zbog čega nikada ne skida osmeh sa lica.

- Pritisak je ponekad veoma jak. U takvim situacijama pokušavaš da uradiš nešto. Pomaže mi i moj tim koji je uvek sa mnom. Oni mi omogućavaju da se ja više smejem, uživam na terenu. To je ključ moje igre. Da bih igrao dobar tenis, moram da imam i taj osmeh, koji mi pomaže - zaključio je Alkaraz.